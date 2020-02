Forza Italia promuove refrendum per abolire Reddito cittadinanza

Forza Italia torna in auge e propone il referendum abrogativo del Reddito di cittadinanza. Con il M5s è guerra aperta anche contro l'abolizione della prescrizione. Le contro mosse del M5s.

Rincuorato dalla vittoria alle regionali in Calabria con Jole Santelli, Forza Italia torna ad essere propositiva sul piano politico nazionale e indice un referendum per abolire il Reddito di cittadinanza. Lo ha deciso ieri sera il Comitato di presidenza di Fi con a capo Silvio Berlusconi e il presidente Antonio Tajani.

Forza Italia raccoglierà le firme nelle piazze italiane per proporre un referendum abrogativo della misura cardine del Movimento 5 stelle. Secondo Fi la misura assistenzialista è costosa e non crea occupazione, ma fa aumentare la spesa pubblica e di conseguenza la pressione fiscale sugli italiani.

Secondo Fi “la povertà si sconfigge con occupazione di qualità”.

Queste le motivazioni che spingono il partito di Berlusconi ad avviare una battaglia in campo aperto contro la misura.

Forza Italia contro M5s

Quella tra Forza Italia e M5s è guerra aperta da campagna elettorale, perché durante la conferenza stampa seguita al Comitato di presidenza di Fi, il Cavaliere ha spiegato che le sue truppe parlamentari si schiereranno anche contro l’abolizione della prescrizione.

Inoltre è obiettivo di Forza Italia introdurre in Costituzione un tetto alle tasse.

“Proseguiamo con la nostra battaglia per l’abolizione del processo a vita, ossia per fermare la legge che cancella la prescrizione e continuiamo anche la raccolta firme per introdurre in Costituzione un tetto invalicabile alla pressione fiscale”.

Luigi Di Maio va al contro attacco

Luigi Di Maio, ex capo politico dei grillini, giusto ieri pomeriggio aveva reso noto il suo piano di difesa delle misure del M5s approvate da quando sono al governo.

Il prossimo 15 febbraio il M5s sarà in piazza a Roma per difendere il Reddito e per difendere tutte le altre misure a marchio cinquestelle.