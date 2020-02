Dai rapporti tra Usa e Russia dipendono la pace e la sicurezza del pianeta - Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la pace e la sicurezza sul pianeta dipendono in gran parte dallo stato delle relazioni tra Russia e Stati Uniti e che questi rapporti dovrebbero basarsi sul principio di uguaglianza e sul rispetto reciproco della sovranità.

"La pace e la sicurezza sul pianeta dipendono in gran parte dallo stato delle relazioni tra Russia e Stati Uniti, dalla loro stabilità e prevedibilità. Siamo convinti che queste relazioni debbano basarsi sui principi di uguaglianza, rispetto della sovranità e non interferenza negli affari interni degli altri", ha detto Putin alla cerimonia di conferimento delle lettere credenziali al Cremlino.

Usa annunciano negoziati con Russia su controllo armamenti

Gli Stati Uniti e la Russia inizieranno presto i negoziati sul controllo degli armamenti e sul controllo delle armi nucleari, ha affermato Robert O'Brien, assistente della Casa Bianca alla sicurezza nazionale.

"Dobbiamo opporci ai russi, ma allo stesso tempo penso che inizieremo presto i negoziati sul controllo degli armamenti e su questioni nucleari, cose importanti per tutto il mondo, non solo per gli Stati Uniti e la Russia", ha dichiarato O'Brien intervenendo a Washington.

Secondo O'Brien, l'amministrazione americana si appresta a "parlare con i russi".

"Vogliamo fare tutto il possibile per avere eccellenti relazioni con la Russia", ha aggiunto.

Il consigliere di Trump ha osservato che 75 anni fa le truppe sovietiche e americane si incontrarono presso il fiume Elba dopo la "battaglia del secolo, o forse la battaglia principale della storia".

"I militari russi e americani si sono stretti la mano attraverso il fiume e abbiamo ottenuto una grande vittoria con la Russia come nostro alleato", ha detto O'Brien.