Trump non stringe la mano a Pelosi, lei strappa il suo discorso - Video

Nel video, “l'aspirante stretta di mano” può essere vista chiaramente fallire. Il presidente degli Stati Uniti entra nella camera della Camera con l'applauso dei repubblicani del Congresso. Consegna quindi le copie del suo discorso a Pelosi e al vicepresidente Mike Pence, che era seduto accanto a lei e alle spalle del presidente.

Mentre Trump stava dando a Pelosi, come da tradizione, una copia del discorso, questa ha allungato il braccio per una stretta di mano. Trump, tuttavia, le ha voltato le spalle rivolgendosi invece all’assemblea.

Trump refuses to shake Pelosi's hand at #SOTU pic.twitter.com/2E9wXrHFva — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) February 5, 2020

​Dopo il discorso, Trump non ha nuovamente stretto la mano a Pence e Pelosi e si è semplicemente diretto verso l'uscita, stringendo la mano ai membri del suo partito lungo la strada. Dunque Pelosi ha strappato alcuni fogli del discorso sul tavolo su cui era stato precedentemente deposto il testo del discorso del presidente.

Le tensioni tra Pelosi e Trump

Questa non è la prima volta che le tensioni tra il presidente della Camera dei rappresentanti e il Presidente USA sono diventate visibili durante il discorso sullo Stato dell’Unione. L'anno scorso, dato che il discorso è stato fatto subito dopo la fine di uno shutdown del governo di 35 giorni sul disaccordo con i democratici sui finanziamenti per la sicurezza delle frontiere, Pelosi ha applaudito in modo piuttosto sarcastico quando il presidente degli Stati Uniti ha parlato del rifiuto della politica di "vendetta, resistenza e punizione" in un video diventato subito virale.

L'attuale discorso sullo Stato dell'Unione è anche vicino a una data significativa per Trump, poiché dovrebbe essere assolto nel voto finale del processo d'impeachment del Senato mercoledì, mesi dopo il lungo processo iniziato a settembre, quando i Democratici alla Camera guidati da Pelosi hanno accusato Trump di aver abusato del suo potere per costringere un paese straniero a indagare sui suoi rivali politici e di aver ostacolato le indagini del Congresso rifiutando di consegnare documenti o lasciare testimoniare il personale.