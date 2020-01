Sondaggio politico: Fratelli d’Italia stupisce dagli altri conferme

Il risultato che più salta agli occhi dall’ultimo sondaggio politico reso disponibile da Ixè per ‘Carta Bianca’, è la crescita di Fratelli d’Italia, che passa dall’11,3% al 12% netto. Una crescita costante per il partito di Giorgia Meloni, se si pensa che nella rilevazione del 19 novembre 2019 raccoglieva il 9,9% dei consensi. Sul piano nazionale, infatti, il 2,1% di voti in più vuol dire molto per un partito.

Per il resto il sondaggio politico ci presenta delle conferme, la Lega è il primo partito anche se in diminuzione al 28,2% (era al 31,9% il 19 novembre 2019). Si mantiene a un buon livello il Partito Democratico con il 20% delle intenzioni di voto a favore (21,2% l’11/2019).

Terzo partito resta il Movimento 5 stelle, che sul piano nazionale non crolla come avvenuto durante le elezioni regionali, ma cala al 15,9% e tutto sommato si mantiene abbastanza stabile rispetto agli altri partiti, dal momento che il 19 novembre 2019 aveva il 16,3% dei consensi.

Forza Italia resta poco sotto il 7% a 6,9% e come gli altri perde rispetto a novembre 2019 (7,5%).

Molto distante Italia Viva di Matteo Renzi fermo al 3,9% (4,6%) delle intenzioni di voto secondo il sondaggio elettorale Ixè, commissionato da ‘Carta Bianca’ della giornalista Bianca Berlinguer.

Crescono significativamente, invece, La Sinistra, che tocca il 2,9% rispetto all’1,7% del mese di novembre 2019 e va al raddoppio Europa Verde sull’effetto Greta Thunberg, passando dall’1,1% al 2,4% delle intenzioni di voto. I Verdi di recente hanno ottenuto anche un forte supporto economico attraverso le donazioni degli italiani, dati pubblicati di recente e che indicano il buon momento per un partito che un’attenzione del genere non l’aveva mai avuta prima in Italia.