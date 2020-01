Damasco chiede alla comunità internazionale di condannare l'accordo del secolo di Trump

Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri siriano in un comunicato diffuso oggi per esprimere la posizione di Damasco sul piano di Trump per risolvere l'annoso conflitto israelo-palestinese.

La Siria chiede alla comunità internazionale di condannare il piano proposto dagli Stati Uniti per risolvere il conflitto israelo-palestinese e di garantire i legittimi diritti dei palestinesi.

"La Siria chiede alla comunità internazionale di condannare la posizione sprezzante degli Stati Uniti nei confronti del diritto internazionale, di confermare le risoluzioni (precedentemente approvate - ndr), e soprattutto porre fine all'occupazione israeliana dei territori palestinesi e di garantire i legittimi diritti del popolo palestinese", si legge nel comunicato, il cui testo è stato riportato dall'agenzia di stampa siriana Sana.

Ricordiamo che nella nuova mappa del Medio Oriente pubblicata da Trump in accordo al suo piano, le Alture del Golan siriane sono marcate come territorio israeliano.

Il piano di Trump per risolvere conflitto israelo-palestinese

Trump ha affermato che il suo piano prevede la creazione di due Stati indipendenti per palestinesi ed israeliani. Secondo quanto previsto dall'amministrazione americana, Gerusalemme rimarrà la capitale "indivisibile" di Israele e gli insediamenti israeliani in Cisgiordania saranno riconosciuti dagli Stati Uniti. Tuttavia Israele deve congelare la costruzione di nuovi insediamenti nei territori palestinesi per quattro anni durante i negoziati sullo Stato palestinese.

Trump ha affermato poi che gli Stati Uniti apriranno un'Ambasciata in Palestina a Gerusalemme Est ed ha sottolineato che la sua mappa raddoppia i territori palestinesi.

"L'accordo del secolo" tra Israele e Palestina non porterà alcun rischio alla sicurezza di Israele, ha evidenziato Trump, aggiungendo che per i palestinesi potrebbe essere l'ultima opportunità per avere il proprio Stato.

A Netanyahu piace il piano di Trump

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che "l'accordo del secolo" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è un percorso realistico per la pace.

"In questo giorno avete determinato il percorso verso un futuro meraviglioso, verso un bellissimo futuro per Israele, la Palestina e l'intera regione. Un vero percorso realistico per la pace", ha detto Netanyahu nella dichiarazione congiunta con Trump, trasmessa dai canali televisivi israeliani.

Secondo il capo del governo israeliano, "dal momento stesso della sua creazione, Israele ha cercato la pace con i palestinesi e il mondo arabo". Per decenni la pace sfuggiva. I precedenti piani sono falliti perché non riuscivano a trovare il giusto equilibrio tra gli interessi nazionali israeliani e quelli palestinesi", ha aggiunto.

Palestinesi bocciano senza se e senza ma "l'accordo del secolo"

Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas, che senza giri di parole ha categoricamente bocciato il piano di Trump per risolvere l'annoso conflitto israelo-palestinese.

Abbas ha dichiarato che "Gerusalemme non è in vendita", aggiungendo di non permettere "di calpestare i diritti storici del popolo palestinese".