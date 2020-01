Salvini si difende dagli attacchi di Conte e poi lo attacca

“Se tra un insulto e l’altro a Salvini, ti avanza tempo per fare il presidente del Consiglio, ricordati di occuparti di Libia, di occuparti di tasse, di occuparti di imprese, di occuparti di agricoltura e di pesca”.

Così Matteo Salvini nella sua diretta Facebook a tutto campo sulla politica italiana, sulle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria.

Tra i primi argomenti toccati da Salvini c’è l’approvazione di una legge, che dice ferma da mesi, e che riguarda le telecamere negli asili nido e nelle case di riposo per anziani.

“Signor Conte, lei che si sveglia la mattina per insultare Salvini, l’approviamo o no la legge per installare le telecamere negli asili nido?”

Poi apostrofa Conte come un “voltagabbana” e gli ricorda che aveva promesso un anno fa agli imprenditori un nuovo codice degli appalti che ancora non c’è.

Manda baci via Facebook Matteo Salvini e ne ha anche per i giornalisti italiani, che accusa di essere schierati contro di lui, mentre ringrazia la stampa estera perché è più libera e intellettualmente onesta.

Riguardo la prescrizione, dà dell’incompetente a Bonafede e lo fa a nome degli avocati italiani che, a detta sua, considerano non adeguato e non preparato il ministro della Giustizia che si sta occupando dell’ampia riforma della Giustizia italiana.

Ma gran parte della sua diretta è dedicata ai prossimi appuntamenti, che elenca tutti regione per regione. Nel mese di febbraio Salvini sarà presente in 15 città per ringraziare gli elettori che lo hanno votato alle scorse regionali, ma soprattutto in preparazione delle prossime elezioni di maggio giugno in 6 regioni chiave.