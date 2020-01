Lavrov: inammissibili i tentativi di riscrivere la storia

"Purtroppo tocca ammettere che recentemente sono aumentati i tentativi di riscrivere la storia della guerra e di usarla come strumento per sporchi giochi geopolitici. Questa infezione ha colpito particolarmente alcuni Paesi europei, dove la glorificazione degli scagnozzi nazisti è stata sostanzialmente elevata al livello di ideologia e politica di Stato", ha detto Lavrov.

Come osservato dal capo della diplomazia russa, la lotta contro i monumenti e le tombe dei soldati-liberatori in Ucraina, in Polonia, Repubblica Ceca e nei Paesi Baltici non accenna a fermarsi. Secondo Lavrov, lo scopo di queste azioni è un tentativo di rivedere radicalmente i risultati legali internazionali della Seconda Guerra Mondiale.

"E' deplorevole che oggi il ricordo della guerra e delle sue lezioni, e la sua eredità stiano diventando sempre più materia delle condizioni politiche. E' assolutamente inaccettabile", ha affermato il ministro degli Esteri russo.

Putin: Russia deve conservare storia Seconda Guerra Mondiale

La Russia non deve dimostrare nulla a nessuno ed è importante preservare la storia della Grande Guerra Patriottica (Seconda Guerra Mondiale - ndr), aveva dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante un'intervista andata in onda sulla tv russa.

I tentativi dei Paesi occidentali di distorcere la storia della Grande Guerra Patriottica saranno contrastati da informazioni obiettive provenienti dagli archivi, ha aggiunto il presidente russo.