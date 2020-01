Conte, Salvini che citofona i cittadini, applica ‘pratiche oscurantiste’

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commenta i risultati elettorali delle regionali in Emilia-Romagna e in Calabria, durante un punto stampa fuori Palazzo Chigi.

Formula i suoi auguri e migliori “auspici” a entrambi i neo presidenti regionali e si augura che sappiano rispondere alle necessità delle comunità regionali che li hanno eletti.

Sull’esito del voto non cambia idea, le regionali non sono un voto politico sul suo Governo ma hanno valore nell’ambito regionale. Anche se così non la pensa il Partito Democratico che ha già chiesto al M5s un riassetto degli equilibri nell’agenda politica.

Giuseppe Conte torna, a urne ormai scrutinate, sul caso della citofonata di Salvini alla famiglia scambiata per spacciatrice di droga nel quartiere di Bologna.

“È indegno andare in giro a citofonare additando singoli cittadini. Mi ricorda pratiche oscurantiste del passato: è un dagli all'untore che non possiamo accettare”, afferma il premier Conte.

Soprattutto, afferma, non è possibile accettare un atteggiamento del genere da un politico che per 15 mesi è stato il ministro dell’Interno e che aveva la grande responsabilità di perseguire i reati.

Non si può accettare che un leader politico si comporti così, prosegue il premier, ha “una grande responsabilità”.

Un referendum contro il governa nazionale

Conte ricorda anche che “in particolare Matteo Salvini”, ha inteso fare di questa tornata elettorale un “referendum pro o contro il Governo nazionale”.

Per il premier, per questo atteggiamento “improprio” assunto in questi mesi da Salvini, questi “esce come il grande sconfitto di questa competizione”.

“In realtà le comunità locali hanno inteso questo come un referendum su di lui, e quindi ne esce sconfitto”.

Avevo intravisto una parabola discendente della Lega mesi fa, non è più il primo partito dice Conte.

Video Giuseppe Conte commenta le elezioni regionali