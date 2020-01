Elezioni regionali 2020: affluenza in continua crescita anche nel pomeriggio

Anche le rilevazioni delle 19 mostrano un'alta affluenza alle urne in entrambe le regioni: l'Emilia Romagna raggiunge e supera il 59% di affluenza, mentre in Calabria ha votato fino ad ora il 35% degli aventi diritto.

La prima rilevazione, alle ore 12 di domenica 26 gennaio, è stata riconfermata dalla rilevazione delle ore 19, che mostra un'alta affluenza alle urne per le elezioni regionali sia in Emilia Romagna che in Calabria. Mentre in Emilia Romagna l'affluenza, ancora in crescita, ha superato il 59%, in Calabria ha per ora votato il 35% degli aventi diritto.

Il voto dei candidati presidente

Insieme ai cittadini anche gli stessi candidati hanno testimoniato, attraverso i social, il momento della votazione alle urne.

Stefano Bonaccini ha votato a Campogalliano, in provincia di Modena, sua città natale:

Il candidato dei 5 Stelle Simone Benini ha votato a Forlì:

Ho fatto il mio dovere di cittadino. Comunque la pensiate votate. C'e' chi ha donato la sua vita per farci votare, parlare e discutere liberamente tra noi ed affermare il rispetto per chiunque vinca o perda le elezioni. Viva la democrazia, viva la Costituzione #Beninipresidente pic.twitter.com/xxNm3GSRpb — Simone Benini (@BeniniSimone) January 26, 2020

Lucia Borgonzoni ha votato a Bologna:

Elezioni regionali 2020

Domenica elettorale con gli occhi puntati su Emilia Romagna e Calabria. Dalle 7 alle 23 seggi aperti in Emilia Romagna e Calabria per le elezioni regionali, dove saranno scelti il presidente di Regione ed il Consiglio regionale. Alle ore 12 l'affluenza alle urne mostrava un 23% per cento per l'Emilia Romagna ed un 10,14 per cento per la Calabria.