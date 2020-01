Elezioni regionali Emilia e Calabria: alle 12 affluenza in crescita

Secondo i primi risultati provvisori della giornata di elezioni, alle ore 12 l'affluenza alle urne, al cui voto sono chiamati in totale 5,5 milioni di elettori, risulta essere in crescita, in particolare in Emilia. Le prossime rilevazioni sull'affluenza sono previste alle 19 e alle 23.

In Emilia Romagna l'affluenza è stata superiore al 23% per cento alle ore 12, quando sono giunti i dati di 145 Comuni su 328. Nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, l'affluenza era stata del 10,88%.

In Calabria l'affluenza è stata invece, anche se minore rispetto all'Emilia, in crescita con un 10,14 per cento alle ore 12, con i dati di 243 Comuni su 404. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, l'affluenza era stata dell'8,46%.

I quasi 5,5 milioni gli elettori, oltre 3,5 milioni di cittadini in Emilia Romagna mentre in Calabria circa 1,8 milioni, sono chiamati a votare per scegliere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale.