Regionali, inarrestabile Salvini sui social: "Diamo l'avviso di sfratto al governo"

"Prima li mandiamo a casa domenica e poi andiamo a dare l’avviso di sfratto anche al governo tasse, sbarchi e manette", scrive Matteo Salvini sul suo account twitter. Ringrazia gli elettori per la campagna elettorale conclusasi e cita Red Ronny, che ha dato le sue indicazioni di voto.

"Per un’Emilia-Romagna aperta a tutti: musica, teatro, poesia, cinema e arte non hanno colore politico, hanno solo cuore! #domenicavotoLega", ha twittato il leader leghista.

Grazie @RedRonnie!

​Non si è fatta attendere la reazione di Michele Anzaldi, deputato della commissione parlamentare di vigilanza Rai, che giovedì ha presentato l'esposto ad Agcom per lo spot di Porta a Porta, durante l'intervallo delle partite di Coppa Italia.

"Gravissima violazione silenzio elettorale da parte di Salvini: in queste ore tweet e post a ripetizione di propaganda su voto Emilia Romagna e Calabria. Ex ministro dell'Interno che non rispetta leggi è doppiamente grave. Ennesimo tentativo di falsare competizione, dopo abusi Rai".

Le elezioni regionali del 26 gennaio

Domani, domenica 26 gennaio, in Emilia Romagna e in Calabria si voterà per il rinnovo del Consiglio Regionale e si sceglierà il nuovo Governatore. Si voterà in un solo giorno dalle 7 alle 23.

In Emilia Romagna saranno chiamati al voto circa 3,4 milioni di cittadini emiliano-romagnoli chiamati al voto, nelle oltre 4.500 sezioni dei 328 comuni della regione. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

In Calabria si voterà per il presidente della Giunta e per i 30 consiglieri. A competere saranno 4 candidati:

Jole Santelli, sostenuta da una coalizione di centrodestra composta da Lega, FdI, FI e altre tre liste civiche;

Pippo Callipo per il PD;

Francesco Aiello per il M5s;

Carlo Tansi che si candida come indipendente, sostenuto da liste civiche.

Si vota con un sistema proporzionale che prevede un premio di maggioranza e non è previsto il voto disgiunto.