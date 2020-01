Brexit, approvata la legge sulle condizioni dell’uscita dall’UE

Il Regno Unito lascerà l’UE il 31 gennaio alle ore 23.00 (alle 00.00 italiane) dopodiché comincerà il periodo di transizione, durante il quale le parti condurranno le trattative commerciali.

Il futuro dopo la Brexit

In precedenza il ministero delle Finanze aveva annunciato che il capo del dicastero Sajid Javid dovrebbe presentare al Parlamento il disegno di legge del bilancio del Regno Unito con “i grandi progetti” per lo sviluppo dell’economia britannica dopo l’uscita dall’UE.

Il Cancelliere dello Scacchiere ha intenzione di alterare il capitolo sulla la responsabilità fiscale, aggiungendo le nuove regole sui benefici del basso tasso di “investimento responsabile” e del controllo del livello del debito statale.

L’attenzione particolare sarebbe prestato all’aumento del livello del costo della vita e alle spese dello stato per il sistema sanitario e quello educativo, e anche per la polizia.

Brexit? Finalmente

Il Regno Unito avrebbe dovuto uscire dall'UE il 29 marzo 2019. Tuttavia, la data della Brexit è stata diverse volte rinviata e di conseguenza il governo cerca di riuscire a lasciare l’Unione Europea entro il 31 gennaio. Siccome il Partito Conservatore di Boris Johnson ha ottenuto un vantaggio significativo rispetto all'opposizione alle elezioni parlamentari di dicembre, il governo non ha dubbi sul fatto che la Brexit questa volta verrà effettuata in tempo.

Al fine di evitare conseguenze economiche negative per entrambe le parti, Londra e Bruxelles dovranno stipulare un nuovo accordo commerciale in meno di un anno, poiché il premier Boris Johnson non ha intenzione di prorogare il periodo di transizione che scade il 31 gennaio 2020.