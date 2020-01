Fabio Volo a Salvini: ‘Vai a citofonare i camorristi se hai coraggio...’

Matteo Salvini ieri sera si è attaccato al citofono di una famiglia tunisina che gli era stata indicata come presunta spacciatrice nel quartiere Pilastro di Bologna, ora giungono numerose contestazioni tra cui quella più dura e diretta di Fabio Volo, scrittore e conduttore, che durante la sua trasmissione radiofonica ‘Il volo del mattino’, andata in onda su Radio Deejay, ha poco gentilmente invitato Matteo Salvini a “suonare ai camorristi se hai le p***e” etichettandolo anche con l’appellativo di “s*****o” e aggiungendo, “non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà” e ancora giù altre parolacce in diretta radiofonica su radio Deejay.

“Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli”, ha concluso Fabio Volo al termine dello sfogo radiofonico.

Le parole di biasimo del sindaco di Bologna

Già ieri sera aveva preso posizione immediata il sindaco di Bologna, che su Facebook aveva scritto che “i cittadini del Pilastro non meritano di essere additati come persone che vivono in un luogo di spaccio e di degrado”.

Per il sindaco Virginio Merola, che proprio ieri festeggiava la candidatura dei Portici di Bologna a diventare patrimonio Unesco, quella di Salvini è pura propaganda:

“Io credo che si debba vergognare, caro Salvini. Lei non è un cittadino qualunque. Ha fatto il ministro dell’Interno, come mai in quel caso non ha avuto lo stesso interesse?

Forse perché adesso è solo propaganda e si comporta da irresponsabile per qualche voto in più”.

La dura riprovazione dei deputati del Pd

Via Twitter arriva la dura stigmatizzazione dei deputati del Pd, i quali scrivono:

“A #Bologna si attacca ai #citofoni ricercando presunti spacciatori. Uno sciacallo dei problemi. Un testimonial della barbarie. Un nemico dello stato di diritto. La vergogna di un #Paese democratico e civile. Questo è Matteo Salvini”.

A #Bologna si attacca ai #citofoni ricercando presunti spacciatori. Uno sciacallo dei problemi. Un testimonial della barbarie. Un nemico dello stato di diritto. La vergogna di un #Paese democratico e civile. Questo è Matteo Salvini.@pdnetwork#salvinicitofona pic.twitter.com/LWJSqZO5NP — Deputati PD (@Deputatipd) January 22, 2020

​Il parlamento tunisino chiede le scuse ufficiali di Salvini

Il deputato Sami Ben Abdelaali dell’Assemblea di Tunisi, ha ufficialmente chiesto a Salvini di chiedere scusa pubblicamente alla famiglia tunisina.

Abdelaali ha parlato a nome del parlamento tunisino, dicendosi sbalordito per quando accaduto, ma ricordando che “i rapporti internazionali fra Italia e Tunisia per fortuna vanno ben al di sopra degli incitamenti discriminatori del leader leghista”.

#Salvinicitofona, su Twitter si scatena l’ironia

Immancabile l’ironia degli utenti di Twitter che coniano l’hashtag #Salvinicitofona top trend del momento.

“Buonasera, lei spaccia?

Ah, lei è quello del digiuno! Finisco di mangiare la peperonata e scendo”.

- Buonasera, lei spaccia?

- Ah, lei è quello del digiuno! Finisco di mangiare la peperonata e scendo#salvinicitofona pic.twitter.com/7TmBXZ5dPr — Il Nick (@runforlife92) January 22, 2020

Ma c’è anche chi lo inviata in Calabria a presentarsi presso la porta di casa “di uno spacciatore ‘ndranghetista”.

Salvini scendi in #Calabria che ti porto a casa di uno spacciatore ‘ndranghetista.

Vediamo se hai le palle che hai avuto col tunisino!#salvinicitofona — giuliaselvaggi (@giuliaselvaggi2) January 22, 2020

E c’è anche chi ricorda che i processi sommari sono roba fascista molto pericolosa.