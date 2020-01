Impeachment di Trump, inizia il processo al Senato - Video

A dicembre 2019 la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato per approvare due articoli di impeachment contro Donald Trump per abuso di potere e ostruzione al Congresso.

Il processo di impeachment contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è iniziato al Senato.

La scorsa settimana, la portavoce Nancy Pelosi ha nominato sette responsabili dell'impeachment come procuratori durante il processo.

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato alla fine dell'anno scorso per approvare due articoli di impeachment contro Trump per abuso di potere e ostruzione al Congresso.

Ciò è avvenuto a seguito di un'indagine formale di impeachment avviata contro Trump per una denuncia di un informatore sulla sua chiamata del 25 luglio con il presidente ucraino Vladimir Zelensky. Il cosiddetto informatore ha affermato che Trump "ha fatto pressioni" su Zelensky per indagare sulla potenziale corruzione che coinvolgeva l'ex vicepresidente Joe Biden e suo figlio in Ucraina.