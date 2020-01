Nominati i ministri del nuovo governo russo: restano Lavrov e Shoigu

Vladimir Putin ha firmato il decreto sulla composizione del nuovo governo della Federazione Russa.

Del precedente governo guidato dal premier Dmitry Medvedev, oltre a Lavrov e Shoigu, conservano la guida dei dicasteri il ministro dell'Energia Alexander Novak, il ministro delle Finanze Anton Siluanov, che tuttavia perde l'incarico di vicepremier, il ministro dell'Industria e del Commercio Denis Manturov.

Restano nel nuovo governo con lo stesso incarico anche il ministro dei Trasporti Evgeny Ditrikh e il ministro dell'Interno Vladimir Kolokoltsev.

Ricordiamo che il nuovo premier nominato dal presidente Vladimir Putin è Mikhail Misushtin, in precedenza direttore dell'Agenzia Fiscale Federale.

Dimissioni del governo Medvedev

Il precedente governo, guidato dal premier Dmitry Medvedev, si era dimesso il 15 gennaio. E' avvenuto dopo il messaggio presidenziale all'Assemblea federale, in cui Vladimir Putin aveva delineato le iniziative per modificare la Costituzione. In particolare, il presidente russo ha proposto di attribuire alla Duma il diritto di approvare la candidatura del primo ministro, dopodichè il capo di Stato non avrà più il potere di bloccare la nomina.

Lo stesso giorno, Putin ha promosso la candidatura a primo ministro del direttore dell'Agenzia Fiscale Federale Mikhail Mishustin. Il 16 gennaio la Duma ha votato a favore della sua candidatura.

Reazione del rublo al nuovo governo

Il tasso di cambio del rublo ha generalmente reagito in modo neutrale agli ultimi eventi relativi alla formazione del nuovo governo: la moneta russa è riuscita a compensare in qualche modo le perdite registrate in mattinata, emerge dai dati della Borsa di Mosca.