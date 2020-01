Russia avverte l'Iran da passi sconsiderati su Trattato di non proliferazione armi nucleari

Mosca ha ammonito l'Iran dall'intraprendere misure imprudenti per ritirarsi dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari ed ha invitato Teheran a rispettare i suoi obblighi di fronte l'Aiea; le autorità iraniane conoscono la posizione russa, ha dichiarato il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov.

"Mettiamo in guardia la parte iraniana da passi imprudenti in termini di mantenimento degli obblighi derivanti dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Riteniamo che non vi siano ragioni per sollevare la questione su questo piano", ha detto Ryabkov, commentando le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano.

In precedenza, Press TV, con riferimento al ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif, aveva affermato che Teheran si sarebbe ritirata dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari se la questione del programma nucleare iraniano fosse stata discussa all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

"Chiediamo inoltre all'Iran di aderire fermamente agli obblighi che ha con l'Aiea ai sensi dell'accordo sulle garanzie, obblighi previsti dal protocollo sulle garanzie aggiuntive. I colleghi iraniani sono ben consapevoli di questa nostra posizione", ha affermato il diplomatico russo.

Accordo nucleare con Iran e ritiro statunitense

Il Piano d'azione globale congiunto ha visto l’uscita degli Stati Uniti nel 2018, con l’accusa che l'Iran lo violasse segretamente. L'Iran ha insistito sul fatto che stava rispettando l'accordo con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) che lo aveva confermato nei suoi rapporti all'epoca. Washington, tuttavia, ha reimposto diverse di sanzioni radicali contro l'Iran e ha esortato l'UE a seguire lo stesso esempio.

Un anno dopo che gli Stati Uniti hanno abbandonato l'accordo, l'Iran ha iniziato a ridimensionare il proprio impegno nell'ambito dell'accordo. I funzionari di Teheran hanno successivamente dichiarato che la nazione avrebbe tornato a rispettare il trattato se l'Ue fosse riuscita a ottenere una revoca delle sanzioni statunitensi.

L'Iran ha definitivamente lasciato l'accordo il 5 gennaio, due giorni dopo che un attacco di droni USA in Iraq ha ucciso il comandante della Forza Quds d'élite iraniana, Qasem Soleimani, che Washington ha accusato di aver pianificato atti terroristici.