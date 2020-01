Erdogan annuncia che non siederà al tavolo delle trattative con Haftar

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha detto che non si sarebbe seduto al tavolo dei negoziati con il capo dell'Esercito Nazionale Libico, Khalifa Haftar.

Domenica si è tenuta a Berlino la conferenza internazionale sulla Libia con la partecipazione di Russia, Stati Uniti, Turchia, Egitto e altri paesi, nonché UE e ONU. Al vertice erano presenti anche il Primo Ministro del Governo dell'Accordo Nazionale (PNS) Fayez Sarraj e Haftar, sebbene non siano riusciti a organizzare negoziati diretti tra di loro.

"Ho immediatamente detto a Putin che non accettiamo il ruolo di mediatore. Putin ha detto che avrebbe trattato con Haftar e mi ha suggerito di lavorare con Sarraj per risolvere il problema. Abbiamo un tale approccio. In realtà, io con le mie opinioni politiche non mi siederei mai con un terrorista, e non lo lascerei sedere", ha detto Erdogan ai giornalisti turchi, citato dal canale A Haber.

La crisi libica

In Libia oggi è in atto una guerra civile, originatasi dopo la deposizione di Muammar Gheddafi nel 2011, e da allora il Paese versa nel caos ed è diviso in due.

Le autorità della parte orientale del paese operano indipendentemente da Tripoli e cooperano con l'Esercito Nazionale Libico del maresciallo Khalifa Haftar.