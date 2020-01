Dopo la Brexit Gibilterra potrebbe aderire a Schengen

Per Gibilterra esiste una possibilità di adesione allo spazio Schengen dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’UE. Lo ha dichiarato il primo ministro di Gibilterra Fabian Picardo.

Attualmente 22 su 28 paesi dell’Unione Europea fanno parte del Trattato Schengen. Gran Bretagna, Irlanda e Cipro non aderiscono all’area di libera circolazione mentre Romania, Bulgaria e Croazia sono in via di adesione allo spazio Schengen. La Gran Bretagna abbandonerà l’Unione Europea il 31 gennaio.

L’adesione di Gibilterra allo Schengen in tale contesto potrebbe contribuire alla libertà di movimento tra il territorio britannico e la Spagna, vicino al confine con la quale è situato l’unico posto di controllo frontaliero.

"Abbiamo discusso questo problema prima della Brexit, che Gibilterra entri a far parte dello spazio Schengen... Ha senso per l'UE che un territorio di 2,5 miglia quadrate (6,2 chilometri quadrati), situato sulla punta meridionale della penisola iberica, non sia accessibile ai cittadini dell'Unione Europea? Non credo", ha detto il ministro in un'intervista con l’agenzia AFP.

Picardo ha osservato che l'adesione di Gibilterra allo spazio Schengen sarebbe una mossa "positiva", nonostante la posizione della Gran Bretagna, che finora non ha voluto entrare in questa zona. Secondo il politico, Gibilterra dovrebbe avere una "frontiera flessibile" con i paesi europei.

Il caso di Gibilterra

Gibilterra è una disputa territoriale tra il Regno Unito e la Spagna che continua da più di 300 anni. Nei due referendum svoltisi nel 1967 e nel 2002 circa il 99% dei cittadini di Gibilterra ha espresso la volontà di rimanere parte della Gran Bretagna. La Costituzione vigente di Gibilterra è stata approvata dopo un referendum nel 2006. Questa Costituzione prevede che il potere legislativo sia affidato alla regina della Gran Bretagna Elisabeta II ed il parlamento di Gibilterra.

La Spagna, che considera Gibilterra come proprio territorio, aveva proposto al Regno Unito di instaurare una specie di “sovranità condivisa”. Madrid crede che nel futuro la sovranità spagnola su questo territorio debba essere ripristinata.