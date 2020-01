Medvedev: giusto dimettersi sullo sfondo di proposte di modifica alla Costituzione

"Siamo stati testimoni del discorso del presidente della Federazione Russa all’Assemblea Federale. Vladimir Putin ha stabilito non solo le priorità più importanti del lavoro nel nostro Paese per quest’anno ma ha anche elencato diverse modifiche essenziali per la Costituzione della Federazione Russa", ha sottolineato Medvedev.

Come riferito dal primo ministro, queste modifiche "comporteranno cambiamenti significativi non solo per un certo numero di articoli della Costituzione, ma anche per l'equilibrio tra i poteri del Paese nel suo insieme". Medvedev ha specificato che si tratta di potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario.

"In questo contesto, è ovvio che noi, come governo della Federazione Russa, dobbiamo presentare al presidente del nostro Paese l'opportunità di prendere tutte le decisioni necessarie a tal fine. In queste condizioni, credo che sia stato giusto da parte del governo della Federazione Russa, in conformità con l'articolo 117 della Costituzione della Federazione Russa, dimettersi nella composizione attuale", ha detto Medvedev.

L'attuale governo è stato formato il 18 maggio 2018 e comprende 10 vice primi ministri, tra cui un primo vice primo ministro e 22 ministeri. In totale Dmitriy Medvedev è rimasto in carica come primo ministro della Federazione Russa per 2808 giorni, a partire dalla prima nomina, avvenuta l'8 maggio 2012.

La notizia delle dimissioni dell'attuale governo russo è arrivata poche ore dopo il discorso all'Assemblea Federale del presidente Putin, nel quale sono state avanzate alcune proposte di riforma della costituzione della Federazione Russa.