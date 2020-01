Ex presidente polacco invita autorità del Paese a riconoscere verità su liberazione Auschwitz

Lech Walesa ha criticato il governo polacco per non aver voluto invitare il presidente russo Vladimir Putin alle celebrazioni per il 75° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, legando questa mossa con la decisione del presidente Duda di non recarsi agli eventi commemorativi in Israele.

Walesa ha parlato di questi argomenti in un'intervista con Onet.

"Dal momento che la parte polacca non ha invitato il presidente Putin a celebrare il 75° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, era prevedibile che Duda non avrebbe avuto diritto di parola in Israele. In questa situazione, non poteva recarsi lì", ha affermato l'ex presidente.

Secondo Walesa, Putin avrebbe dovuto essere invitato agli eventi commemorativi in Polonia ed ha sottolineato che fu proprio l'Armata Rossa a liberare il campo di concentramento.

"Questa è una verità storica, e nessuno la cambierà, e se il governo polacco vuole creare una propria ricostruzione storica, è troppo frivola. Se vogliamo buoni rapporti con la Russia, occorre dialogare, ma deve essere fatto in un certo modo. So che è possibile", ha aggiunto l'ex capo di Stato.

Il 27 gennaio si terranno eventi commemorativi in ​​onore dell'anniversario della liberazione di Auschwitz in Polonia. Putin non dovrebbe prendervi parte. Allo stesso tempo lo scorso luglio le autorità polacche aveva dichiarato pubblicamente di inviare l'invito al presidente della Federazione Russa.

Il Forum mondiale sull'Olocausto si terrà dal 22 al 23 gennaio al memoriale Yad Vashem in Israele. La visita programmata di Putin, che dovrebbe essere l '"ospite principale del forum", secondo i media è stata una delle ragioni principali del rifiuto di Duda di recarsi nello Stato ebraico. Lo stesso presidente della Polonia ha spiegato la sua decisione dicendo che gli organizzatori degli eventi hanno deciso di non dargli la parola.

Nel 2018 le autorità polacche hanno approvato una legge che criminalizza chi sostiene la complicità dei polacchi con i crimini di guerra dei nazisti. La legge è stata criticata, anche da Israele, contraria al revisionismo storico.