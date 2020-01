La Russia ha l'opportunità di ottenere una risoluzione politica in Libia - esperti

Questo lunedì a Mosca hanno avuto inizio i negoziati russo-turchi nel formato "2+2" (i capi dei ministeri degli esteri e della difesa dei paesi) dedicato alla risoluzione del conflitto libico. Più tardi, saranno raggiunti da rappresentanti della Libia, che sono già arrivati ​​nella residenza del ministero degli Esteri russo.

"La Russia potrebbe svolgere un ruolo più importante in Libia. Qui (in Libia), come ha confermato il nostro presidente, ci sono società militari private, ma non sono di proprietà statale, quindi la Russia ha opportunità diplomatiche e politiche per far avanzare il processo di soluzione politica tra le parti in guerra", ha affermato il ricercatore leader del Centro Studi arabi e islamici, Istituto di studi orientali, Accademia delle scienze russa Boris Dolgov.

Il rappresentante della Missione delle Nazioni Unite in Libia, Jean Alam, ha espresso la fiducia che l'incontro a Mosca porterebbe a un cessate il fuoco, ma ha notato la necessità di un meccanismo neutrale per monitorare il rispetto della tregua.

"Sì, questo (incontro a Mosca) potrebbe portare a un accordo di cessate il fuoco, ma è importante disporre di un meccanismo neutrale per garantire il rispetto del cessate il fuoco", ha sottolineato.

Alam ha anche osservato che le Nazioni Unite valutano positivamente la possibilità di tenere una riunione tra le parti a Mosca. "Riteniamo che questo sia un passo positivo verso la Conferenza di Berlino. Riteniamo che le azioni della comunità internazionale dovrebbero completarsi a vicenda", ha aggiunto il rappresentante UNSMIL.

"La Russia non è un paese che sostiene univocamente il maresciallo Haftar, e non è un paese che, insieme alla Turchia, è pronto a sostenere da solo il governo di accordo nazionale. La Russia è oggi l'unico attore della crisi libica che prende una posizione equidistante. La Russia è pronta a parlare di tutto con tutti. Di conseguenza, se possiamo parlare di una sorta di risoluzione della crisi libica, anche se non è certo, questa è una crisi a lungo termine, e senza la Russia è impossibile risolverla", ritiene che il docente del Dipartimento di Scienze Politiche HSE Grigory Lukyanov.

Secondo lui, le iniziative di pace sulla crisi libica secondo la Russia si basano sul fatto che "questa è una crisi a lungo termine, le cui conseguenze non possono essere risolte in poco tempo e che è auspicabile un consenso politico, ma difficile da raggiungere".

Va tenuto presente che il conflitto libico "non è un conflitto tra due parti", ha sottolineato l'esperto.

"Questo è un conflitto tra dozzine di parti e la Russia è pronta a parlare con tutti", ha detto.

"Un consenso pacifico a lungo termine tra Haftar e Sarraj è impossibile per definizione. Qual è l'obiettivo fissato oggi da Russia e Turchia? Fermare lo spargimento di sangue, introdurre un cessate il fuoco, implementarlo e solo allora iniziare a cercare un accordo pacifico", ha concluso l'esperto.

La crisi in Libia

Dopo il rovesciamento e l'assassinio del leader libico Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia ha praticamente smesso di essere governato come un singolo stato. Il parlamento eletto dal popolo si trova ad est ed è sostenuto da Haftar, mentre a ovest, nella capitale Tripoli, il governo di accordo nazionale Fayez Sarraj si è formato con il sostegno delle Nazioni Unite e dell'Unione europea. Le autorità della parte orientale del paese operano indipendentemente da Tripoli e cooperano con l'esercito nazionale libico di Khalifa Haftar.