Telefonata tra premier Conte e presidente francese Macron

"Questo pomeriggio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, nel corso della quale il Presidente italiano ha illustrato i contenuti dei suoi colloqui odierni con il Presidente del Consiglio presidenziale libico, Fayez al-Sarraj e di quelli avuti mercoledì con il generale Khalifa Haftar," si legge nel comunicato.

Entrambi i leader hanno ribadito "l'importanza di un coordinamento a livello europeo a favore del processo di pacificazione e stabilizzazione della Libia."

Incontro tra Conte e al-Sarraj a Roma

Giuseppe Conte ha incontrato Fayez al-Sarraj ed ha ribadito la linea dell'Italia, intenzionata a trovare unicamente una soluzione politica. L'Italia non ha doppi fini ed è seriamente intenzionata a fermare il conflitto libico, il messaggio di Conte.

Accuse turche contro la Francia sulla crisi libica

In giornata il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha accusato la Francia di aver fornito armi in Libia e del tentativo di sabotare gli accordi russo-turchi sulla crisi libica.

"Ci sono alcuni Paesi che cercano di disturbare l'appello per il cessate il fuoco in Libia. La Francia cerca di sabotare qualsiasi iniziativa in cui non è coinvolta. Fornendo armi alla Libia, la Francia contribuisce al proseguimento del caos", ha dichiarato il capo della diplomazia turca in una conferenza stampa ad Ankara.