Trump: USA devono stabilire relazioni commerciali con la Russia

"Penso che dovremmo essere in grado di commerciare con la Russia. Penso che possiamo. Penso di poter andare avanti con la Russia dopo che la caccia alle streghe... è finita e loro (gli investigatori) hanno speso $45 milioni e non hanno trovato nulla", ha dichiarato il presidente statunitense. Trump lo ha dichiarato in onda su Fox News, rispondendo però a una domanda diversa posta dal presentatore.

Il procuratore speciale Robert Mueller ha completato un'indagine di oltre due anni nell'aprile 2019. Ha confermato le accuse d'ingerenza contro la Russia nelle elezioni americane, che Mosca nega, ma non ha trovato prove della "collusione" di Trump con la Russia, la cui presenza è stata negata sia al Cremlino che alla Casa Bianca. Mueller inoltre non ha concluso se Trump abbia o meno ostacolato la giustizia nel corso dell'indagine.