Il parlamento spagnolo dice no a Sanchez come primo ministro al primo turno

Il Congresso dei deputati del Parlamento spagnolo non ha approvato il candidato socialista spagnolo Pedro Sanchez per la carica di primo ministro nel primo turno di votazioni, il secondo turno si terrà martedì.

166 deputati hanno votato per il candidato del Partito socialista operaio spagnolo (PSIW) che ha vinto le elezioni anticipate di novembre, 165 contro, 18 astenuti, un deputato non ha votato. Per legge, è richiesta la maggioranza assoluta per vincere il primo turno: almeno 176 dei 350 mandati.

Per vincere il secondo turno di votazioni, che, secondo la legge, possono essere condotte 48 ore dopo le prime, a maggioranza semplice, il numero di voti a favore deve superare i voti contrari. Cioè, se la situazione non cambierà nei prossimi due giorni, Martedì Sanchez sarà approvato dal presidente del governo spagnolo con un margine minimo.

Oltre ai rappresentanti del PSOI (120 seggi), Sanchez è stato supportato da deputati della sinistra Unidas Podemos (35), con i quali i socialisti formeranno un governo di coalizione, nonché dai rappresentanti di partiti più piccoli, tra cui il giusto Partito nazionalista basco (PNV, 6), Más País, 3, Blocco nazionalista galiziano (1), Teruel Existe (1) e Nueva Canarias (1).

I rappresentanti del Partito Popolare, l'estrema destra VOX, i centristi Ciudadanos, la destra Esquerra Republicana de Catalunya, l'estrema sinistra di Junts per Catalunya si sono opposti.

"Questo sarà il primo governo del periodo democratico. Facciamo la storia, forse la prossima volta saremo in grado di farla più veloce", ha detto la rappresentante socialista Adriana Lastra domenica in un congresso. La parlamentare del PSOI si riferiva al fatto che dopo le elezioni di aprile, i socialisti e Podemos non si sono riusciti a formare una coalizione, motivo per cui i parlamentari di Podemos non hanno sostenuto Sanchez a luglio come primo ministro, e motivo per il quale si sono svolte elezioni anticipate il 10 novembre.

Adriana Lastra ha criticato il leader del Partito popolare di destra, Pablo Casado, accusandolo di scegliere gli interessi del partito invece che quelli della Spagna. Lastra ha anche incolpato la destra della crescita del sentimento nazionalista in Catalogna: a suo avviso, il movimento per l'indipendenza sta crescendo a causa della loro posizione inconciliabile, della loro riluttanza a impegnarsi nel dialogo o a proporre soluzioni al conflitto.

Sanchez, nelle sue osservazioni conclusive prima della votazione, ha affermato che "ci sono molte persone che sperano in un progetto politico", che intende implementare con Unidas Podemos se verrà approvato nel secondo turno.

In un parlamento estremamente frammentato, dove sono presenti rappresentanti di oltre 20 forze politiche di varie direzioni, la più fondamentale è stata la posizione di 13 deputati dei repubblicani di sinistra, che sono a favore dell'indipendenza della comunità autonoma. Il leader di questo partito, Oriol Junqueras, ex vicepresidente del governo generale, eletto al Parlamento europeo a maggio, è in prigione. A ottobre, la Corte suprema lo ha condannato a tredici anni di reclusione in relazione a un referendum illegale sull'indipendenza nel 2017.

Questa settimana, il PSOI e il CER sono riusciti a concludere un accordo: i socialisti hanno promesso di avviare negoziati con le generalitat catalane dopo la formazione del gabinetto in Spagna, i risultati dovrebbero essere votati dai residenti della comunità autonoma. In cambio, i repubblicani di sinistra accettano di astenersi dal voto sulla candidatura di Sanchez al Congresso.

Una impasse politica da 4 anni

Il dibattito sull’insediamento segna l'ultimo tentativo di riparare un sistema politico in crisi dal 2015 quando l'ex premier del Partito popolare Mariano Rajoy ha perso la maggioranza parlamentare che aveva vinto quattro anni prima. Sanchez ha estromesso Rajoy in un voto di fiducia del 2018, ma ha faticato a imporre la sua autorità a capo di un governo di minoranza.

Le elezioni di novembre lo hanno lasciato in una situazione simile: i socialisti sono emersi ancora una volta come il più grande partito, ma senza il sostegno parlamentare necessario per governare. Per sbloccare lo stallo, i socialisti questa settimana hanno siglato un accordo con Esquerra che dovrebbe dargli abbastanza voti per poter formare un governo.

I negoziati con i catalani si sono rivelati complessi fino all'ultimo momento. Venerdì scorso, i giuristi del consiglio elettorale spagnolo hanno votato per spogliare Joaquim Torra, presidente separatista della Catalogna, del suo status di deputato regionale. La decisione, che minaccia di accelerare le nuove elezioni nella regione, ha provocato una nuova ondata d'indignazione tra i sostenitori separatisti.