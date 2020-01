Svelato il reddito di Matteo Renzi: 700mila euro in più

Matteo Renzi pubblica la sua dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2018 e si scopre che sul totale ha dichiarato 796.281 euro, contro i 29mila 315 euro percepiti nell’anno d’imposta 2017.

Sono circa 700mila euro in più che lasciano un po’ disorientati quanti leggono l’enorme discrepanza tra i dati delle due differenti dichiarazioni dei redditi.

Tutto però torna se si considera che il fondatore di Italia Viva, nel frattempo ha venduto due proprietà immobiliari a Pontassieve (Firenze) che possedeva al 50%, la liquidazione della società Digistart srl fondata con Marco Carrai e mai decollata.

Renzi mantiene ancora le quote di fabbricati e terreni tra Firenze e la sua città natale, Rignano sull’Arno. A Firenze, in particolare, ha il 50% della proprietà di un fabbricato e di un terreno, a Rignano sull’Arno ha il 2,5% della nuda proprietà di un fabbricato e di un terreno. E poi, per concludere, Matteo Renzi è proprietario di una Mini cooper SD, immatricolata nel 2018.

Tutta la dichiarazione dei redditi di Matteo Renzi è disponibile nella scheda personale del senatore sul sito web del Senato della Repubblica italiana.