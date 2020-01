Caso nave Gregoretti, i legali di Salvini presentano memoria: il Governo sapeva

Pronti al 26 gennaio?!? Da questa domenica torno in Emilia-Romagna, sarò almeno in 100 piazze (e magari ci avvicineremo alle 200) per incontrare, ascoltare e stringere la mano al maggior numero di emiliani e romagnoli possibile ☺

Dai che anche qui SI CAMBIA! #26gennaiovotoLega pic.twitter.com/d5yfKsybeP