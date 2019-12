Giorgia Meloni si unisce al coro di Salvini su conferenza di Conte: “Governo a casa”

E dopo “l’A Casa!” di Matteo Salvini comunicato via Facebook, arriva il commento di Giorgia Meloni alla lunga conferenza di fine anno tenuta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte:

“Questo governo prima va a casa e meglio è”.

Per la Meloni questo governo più resta al suo posto e maggiori saranno le tasse per gli italiani e il debito nazionale. Sul piano delle libertà la Meloni vede una riduzione per chi intende produrre e fare impresa, più giustizialismo e confini aperti. Ovvero “l’esatto contrario di quello che serve all’Italia”.

I commenti negativi e ironici sui nuovi ministri

Giorgia Meloni si sbizzarisce sui social attaccando i due nuovi ministri che si spartiranno il Miur.

“Conte raddoppia i ministri invece che aumentare i fondi per scuola e università. Zero soldi per due poltrone: un capolavoro. Questo Governo prima va a casa e meglio è”.

E sulla neo ministro dell’Istruzione scrive:

“Ecco a voi Lucia Azzolina, nuovo ministro dell'istruzione. Fare peggio di Fioramonti sarà difficile, ma lei inizia col piede giusto...”