Joe Biden non testimonierà contro Trump durante l’Impeachment

Joe Biden lo dice chiaro e tondo, lui al processo contro il presidente Donald Trump non salirà sul banco dei testimoni, neanche se il Senato lo dovesse chiamare a testimoniare.

E la decisione, spiega Joe Biden alla rivista ‘Des Moines Register’ è tutta di strategia politico-elettorale. Presentarsi vorrebbe dire consegnare la vittoria delle prossime presidenziali USA 2020 a Trump, afferma l’ex vice presidente degli USA sotto la presidenza Obama.

Non farà un favore a Trump, perché Biden lo sa che il presidente non sarà accusato ma prosciolto. Il Tycoon ha dalla sua la maggioranza numerica in Senato e i Repubblicani lo appoggeranno fino in fondo, anche se qualcuno di loro non vorrebbe.

I Democratici hanno fatto di tutto per mettere in stato d’accusa il presidente, Nancy Pelosi ha trasformato la sua battaglia contro Trump, nell’ultima della sua carriera politica. Tuttavia Biden, con la decisione di non testimoniare, fa comprendere che l’Impeachment non è la strada giusta per liberarsi di Trump.

Trump userà la vittoria sull’Impeachment per farsi rieleggere

Joe Biden lo sa benissimo che Donald Trump potrebbe addirittura uscire rafforzato dall’Impeachment, non è quindi disposto ad alimentare il suo successo presentandosi come testimone al processo.

Durante l’intervista al ‘Des Moines Register’, rivolgendosi all’editorialista dice:

“Cosa coprirete voi? Voi ragazzi (giornalisti, ndr), parlerete per tre settimane solo di quello che io direi. E Trump sta scappando. Non è uno scherzo… Pensa di cosa si tratta. Tutto quello che ha fatto nella sua carriera è scappare. Questo ragazzo (Trump, ndr) ha violato la Costituzione. Lo disse nel vialetto della Casa Bianca. Ha riconosciuto di aver chiesto aiuto”, dice Joe Biden.

Ma ha la maggioranza in Senato e quindi non sarà incriminato e di conseguenza continuerà la sua corsa per le presidenziali del 2020. Questo il pensiero di Biden in sintesi.