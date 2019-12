Cannabis, Meloni si dice allibita dalla sentenza della Cassazione

Per la Meloni, che ha espresso la propria solidarietà alle associazioni che si occupano del recupero delle vittime della dipendenza dalle droghe, la decisione dei giudici potrebbe avere effetti devastanti.

Continuano ad arrivare le reazioni degli esponenti di spicco del mondo politico in seguito alla storica sentenza della Cassazione, che di fatto ammette la coltivazione della cannabis in quantità moderate e per uso personale.

Non si lascia attendere il feedback di Giorgia Meloni che, in un'intervista si è scagliata contro la decisione dei giudici togati, ribadendo il no di FdI a quello che è stato definito "spaccio di Stato":

"Ci lascia allibiti la sentenza della Cassazione che legalizza la coltivazione domestica della cannabis. Il messaggio che viene lanciato, soprattutto ai più giovani, è devastante e rischia di avere pesanti ripercussioni sulla società italiana, che già vive una drammatica emergenza droga", ha tuonato la Meloni.

La leader di FdI ha poi espresso la propria solidarietà circa le "preoccupazioni espresse dalle comunità terapeutiche, dagli operatori del servizio pubblico e dalle associazioni", affermando che il suo partito continuerà "al loro fianco la battaglia per una vita libera da ogni droga e dipendenza".

Ieri anche la Comunità di San Patrignano aveva mosso delle forti critiche alla sentenza della Cassazione sulla cannabis, esprimendo preoccupazione sul messaggio lanciato ai minori di una cannabis innocua e che in piccole dosi può essere assunta senza ulteriori rischi.

Duro sul verdetto dei giudici anche Carlo Giovanardi, da sempre in prima linea nella lotta alla legalizzazione delle droghe leggere, il quale ha sottolineato che un tale precedente creerà solo confusione tra gli agenti delle forze dell'ordine.