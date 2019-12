Di Maio: "In Libia rischio di una proxy war, come in Siria"

Il ministro degli Esteri in Libano per gli auguri di Natale alla missione italiana, parla della situazione in Libia. "Bisogna coinvolgere tutti gli attori, anche Turchia e Russia, nel processo di pace".

Il ministro Di Maio, volato in Libano per salutare i militari italiani impegnati nella missione Unifil, riserva una parte del suo discorso di auguri natalizi alla situazione nel Mediterraneo e in particolare al dossier libico, con l'obiettivo di arrivare alla conferenza di Berlino con il cessate-il-fuoco.

Rischio proxy war

Il titolare della Farnesina ha ben chiaro che il rischio è che in Libia si ripeta lo scenario siriano, di guerra per procura. "Bisogna coinvolgere tutti, dalla Russia alla Turchia, perché le cellule terroristiche proliferano quando c'è instabilità" e rischia di riprodursi "una 'proxy war' come quella siriana".

"Siamo in contatto con tutti i ministri degli Esteri interessati: lavoriamo alla missione europea in Libia in vista della conferenza di Berlino e parliamo con tutti i soggetti che hanno un'influenza sulle parti". Solo il cessate-il-fuoco, secondo Di Maio, può garantire il presupposto credibile per dare il via a un tavolo di dialogo fra le parti, che produca una road map per la pace.

Nelle ultime settimane il ministro degli Esteri ha interloquito con i suoi omologhi dei Paesi coinvolti nel processo di pace. Ha incontrato Sergei Lavrov, ministro degli Esteri della Federazione Russa, Mevlut Cavusoglu ministro turco e l'alto rappresentante per la Sicurezza Ue, Josep Borrell, i suoi omologhi di Germania , Heiko Maas, Francia, Jacques le Drian, quello egiziano, Sameh Shoukry, il saudita, Adel Al-Jubayr.

Di ritorno da Beirut, ha conversato telefonicamente con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo.

Per una missione Ue in Libia

L'obiettivo di Di Maio è quello di un coinvolgimento attivo della Ue, a "rischio isolamento politico" se non interviene tempestivamente. "Dobbiamo difendere gli interessi degli italiani e dei cittadini del Mediterraneo", questo il mantra del residente della Farnesina.

Occorre, secondo i piani di Di Maio, una missione Ue in Libia, con un inviato speciale italiano. L'Italia è un player direttamente coinvolto nella crisi libica, su cui una escalation militare potrebbe avere un enorme impatto su vari livelli: migrazione, sicurezza, investimenti esteri.

Il rischio è quello di un punto di non ritorno, provocato da una situazione complessa che vede l'attivismo turco nel Mediterraneo orientale e Ankara che ha trovato una sponda nel governo di Serraj, scatenando la reazione di Grecia, Francia e Egitto e la recrudescenza del governo di Tobruk, che teme una violazione dell'embargo sulla vendita di armi.

Il vertice bilaterale Turchia - Russia, del prossimo 8 gennaio, potrebbe segnare una svolta.