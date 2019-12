Consiglio di Sicurezza Onu boccia risoluzione russa sulla Siria

La risoluzione russa non ha ottenuto i nove voti richiesti.

Cinque paesi hanno votato a favore della bozza, sei contro, quattro si sono astenuti.

Germania, Belgio e Kuwait sono interessati ad un'altra proroga annuale della consegna transfrontaliera di aiuti umanitari. Nel merito hanno preparato la loro bozza di risoluzione per prorogare di un anno. In precedenza era stato riferito che la Federazione Russa aveva posto il veto alla risoluzione di Belgio, Germania e Kuwait.

La Russia aveva preparato una bozza di risoluzione alternativa. Secondo il rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite Vasily Nebenzya, il documento teneva conto del nuovo contesto in Siria. La risoluzione intendeva continuare ad utilizzare due dei quattro valichi di frontiera.

Si proponeva di chiudere i valichi di frontiera con la Giordania e con l'Iraq. Alternativamente era stato proposto di lasciare aperti due frontiere al confine con la Turchia.

Inoltre le operazioni per la consegna degli aiuti umanitari, secondo la bozza di risoluzione russa, dovevano essere prorogate per 6 mesi e non per 12, come in precedenza.

Conflitto siriano

Il conflitto armato in Siria va avanti dal 2011. Alla fine del 2017 è stata annunciata la sconfitta dei terroristi dello Stato Islamico. In alcune aree del Paese prosegue l'eliminazione delle sacche di resistenza residue dei fondamentalisti. Al momento le priorità per la Siria sono il raggiungimento di un accordo politico tra le parti siriane, la ricostruzione della Siria e il ritorno in patria dei profughi scappati dalla guerra.