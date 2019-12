Berlusconi apre a Draghi premier tecnico

Durante la presentazione del libro del giornalista Bruno Vespa 'Perché l'Italia diventò fascista' a Roma, il fondatore e presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha dichiarato che appoggerebbe un governo tecnico guidato dall'ex governatore della Bce Mario Draghi, a condizione che sia un esecutivo che affronti le emergenze del Paese per poi farsi da parte e ritornare alle urne.

"Nella prospettiva di arrivare a elezioni, accetterei l'ipotesi di un governo tecnico con Draghi, che potrebbe essere premier capace di far fronte alle emergenze del Paese," le parole del leader di Forza Italia riportate dall'agenzia Adnkronos.

Salvini e pieni poteri

Parlando di Matteo Salvini, Berlusconi è convinto che abbia sbagliato con la "frase sui pieni poteri", tuttavia secondo il Cavaliere "forse voleva dire solo che si poteva intervenire sulla situazione italiana. Ma quella frase non trova nella realtà umana di Salvini alcuna conferma".

Berlusconi ha cercato di dare una spiegazione alle parole del leader leghista, che avevano indignato la sinistra.

"Forse quella frase è un po' colpa mia, gli avevo spiegato che quando sei al potere ci sono ostacoli che non ti permettono di realizzare il tuo programma, non avendo il 51% puoi avere alleati non sempre leali, il premier, poi, non può cambiare i ministri, ad esempio".

Associazione Carfagna inutile

Berlusconi ha bocciato l'associazione della deputata Mara Carfagna "Voce Libera", in quanto rischia di dividere il partito.

"Ho avuto da Mara Carfagna l'offerta della presidenza onoraria della sua associazione ma ho detto di no, perché in un partito libero, aperto al confronto credo sia inutile far nascere un'associazione che finisce per essere una corrente politica nel partito e che finisce per dividere".