Salvini indagato per sequestro di persona, procura di Catania chiede autorizzazione a procedere

Piaciuto su Rete 4?!?

Grazie a chi mi ha scritto per esprimermi solidarietà per l’ennesima denuncia per “sequestro di persona” avendo, da ministro dell’Interno, bloccato 131 presunti profughi (rischio fino a 15 anni di carcere).

Io NON MOLLO. #FuoriDalCoro @fuoridalcorotv pic.twitter.com/rHZ9Xks3Zy