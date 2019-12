Luigi Di Maio presenta Team del Futuro per rilanciare il M5s

Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, presenterà oggi 15 dicembre alle ore 18:00 il Team del Futuro, con cui il partito proverà a rilanciarsi in un momento in cui tutti i sondaggi politici lo danno in arretramento costante. L’appuntamento è alle ore 18:00 presso la Sala del tempio di Adriano in piazza di Pietra a Roma, sede della Camera di commercio.

Durante l’evento, comunica Il Blog delle Stelle in una nota, "saranno presenti Luigi Di Maio e tutti i facilitatori che gli iscritti hanno votato nelle giornate di giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 dicembre".

I 6 facilitatori eletti presenteranno il proprio team votato dai tesserati del M5s e il progetto di rilancio del Movimento. I facilitatori eletti dalla base sono: Paola Taverna, Danilo Toninelli, Emilio Carelli, Enrica Sabatini, Barbara Floridia, Ignazio Corrao.

L’obiettivo del partito è di rilanciare l’attività politica con un orizzonte temporale di tre anni, ovvero a copertura di quanto rimane dell’attuale legislatura (XVIII Legislatura).

Le votazioni del Team del Futuro

Secondo i dati forniti da Il blog delle stelle, le votazioni hanno totalizzato 143.438 preferenze, di cui 24.326 per votare i sei facilitatori organizzativi nazionali di cui il M5s si dota. I Sì hanno vinto con l’84,6% delle preferenze.

Più articolata la votazione sui progetti del Team del futuro. In questo caso le votazioni andavano espresse per ogni singola area tematica e in ciascuna bisognava votare per uno dei team candidati.

Gli ambiti di lavoro del Team del futuro

Sette sono le aree tematiche su cui dovrà lavorare i Team del futuro:

Imprese; Trasporti e infrastrutture; Istruzione, ricerca e cultura; Giustizia e affari istituzionali; Sanità; Economia; Lavoro e famiglia.

Le votazioni sono state svolte come sempre sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle, alla quale si accede esclusivamente se iscritti al partito e online.