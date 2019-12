Europa proroga le sanzioni antirusse per 6 mesi

Giovedì scorso, una fonte diplomatica ha riferito a Sputnik che i leader degli Stati membri dell'UE avevano deciso di prorogare le sanzioni per sei mesi.

"Per quanto riguarda la Russia e l'Ucraina, abbiamo ascoltato il rapporto preparato da Francia e Germania dopo il vertice in formato Normandia a Parigi (tenutosi il 9 dicembre). Questa è stata un'opportunità per scambiare opinioni sulla situazione nella regione e decidere di prolungare le sanzioni per sei mesi ", ha detto Michel ai giornalisti dopo il vertice UE.

Ha inoltre sottolineato la necessità di attuare gli accordi di Minsk sulla risoluzione del conflitto nella regione ucraina orientale del Donbass.

I colloqui del formato Normandia, che includono Russia, Germania, Francia e Ucraina, si sono svolti a Parigi il 9 dicembre, sono stati i primi negoziati tenutisi in questo formato dall'ottobre 2016. L'attuazione degli accordi di pace relativi alla risoluzione del conflitto nella regione del Donbass nell'Ucraina orientale è stata in cima all'ordine del giorno delle discussioni del Formato Normandia.