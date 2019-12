Elezioni politiche Gb, primi exit poll: trionfo dei conservatori di Johnson

Alle 22 dell'orario locale (in Italia le 23) sono terminate le operazioni di voto per le elezioni politiche nel Regno Unito.

I primi exit poll pubblicati dai media britannici conferiscono la vittoria delle elezioni politiche britanniche ai conservatori di Boris Johnson. Secondo i sondaggi fatti presso i seggi in testa i conservatori con 368 seggi, mentre i laburisti avrebbero 191 seggi. Ci vogliono 325 seggi per ottenere la maggioranza.

Nel Regno Unito i cittadini britannici sono stati chiamati alle urne nella giornata appena conclusa; tutti i politici, sia conservatori sia laburisti, hanno definito l'evento elettorale come le elezioni politiche più importanti di una generazione.

Conservatives set to win majority in UK general election, according to exit poll for BBC, ITV and Sky#BBCElection https://t.co/Dddr2JHn8W pic.twitter.com/9zLYsTS8t5 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 12, 2019

​I seggi elettorali in tutto il paese sono stati aperti dalle 7 alle 22 dell'orario locale (dalle 8 alle 23 dell'orario italiano - ndr).

Il premier uscente, il conservatore Boris Johnson, e il leader del partito laburista Jeremy Corbyn hanno viaggiato per l'intero Paese durante l'accesa campagna elettorale: i tories puntano alla realizzazione della Brexit il più presto possibile, mentre i laburisti vogliono un nuovo referendum per decidere la permanenza o meno del Paese nella Ue.

Reazione politici italiani

Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato gli exit poll sulla pagina Twitter:

Go Boris Go! Sinistra sconfitta anche in Gran Bretagna! 😊#GE19 pic.twitter.com/I61FQfGLuu — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 12, 2019

​Mentre Matteo Renzi ha incolpato i laburisti per i risultati:

La sinistra radicale, quella estremista, quella dura e pura è la migliore alleata della destra. Continuate pure ad insultare Blair e tenervi Corbyn: alla fine così vince la destra più radicale. E alla fine la #Brexit sarà colpa anche di questo Labour pic.twitter.com/UAiEXVqHUK — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 12, 2019

Come si è arrivati al voto anticipato

La Camera dei Comuni ha respinto tre progetti di legge separati per indire le elezioni anticipate, principalmente per il timore che si concretizzasse una Brexit senza accordo con la Ue.

I membri del parlamento hanno infine approvato la risoluzione sulle elezioni generali al quarto tentativo in una votazione tenutasi il 29 ottobre, dopo che l'Unione europea ha prorogato di altri 3 mesi i tempi per permettere alle autorità britanniche di ratificare l'accordo per concretizzare la Brexit.

Sondaggi pre-voto: conservatori in vantaggio

I sondaggi danno il primo ministro Tory in vantaggio di 9 punti sul suo avversario Labour.

Fatecela fare, ovvero "Get Brexit Done" e "Respect the Referendum", sono gli slogan della campagna di Boris Johnson che è arrivato a travestirsi da pasticcere e a mettere in forno la "Brexit-pie", "la metafora perfetta per quello che faremo nel periodo che precede il Natale" in caso di rielezione.

Dall'altra parte Corbyn ha cercato di recuperare terreno trattando i temi sociali, molto cari ai laburisti, come la sanità pubblica e l'istruzione.