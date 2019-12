Incontro Ministri Esteri e Difesa Italia-Russia in corso di organizzazione

La data e il luogo dell'incontro dei capi dei ministri degli Esteri e della Difesa della Russia e dell'Italia in formato 2 + 2 sono in corso di elaborazione, ha affermato il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko.

"Stiamo lavorando per definire le date e il luogo", ha detto Grushko ai giornalisti in risposta alla domande dei giornalisti sulla data e il luogo dell'incontro dei capi dei Ministeri degli Esteri e dei Ministeri della Difesa russi e italiani in formato 2 + 2.

L'11 ottobre si sono tenuti negoziati a Roma per preparare una riunione dei ministri degli Esteri e della Difesa della Federazione Russa e dell'Italia nel formato 2 + 2.

Il 6 ottobre il ministro degli Esteri Sergey Lavrov è intervenuto alla conferenza "Mediterraneo: dialogo romano", e ha tenuto una serie di incontri bilaterali a margine, anche con il suo omologo italiano Luigi Di Maio.