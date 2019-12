Al Senato Usa via libera a disegno di legge per riconoscere Russia "sponsor del terrorismo"

La commissione Esteri del Senato statunitense ha approvato un disegno di legge, che obbliga il segretario di Stato a decidere se la Russia debba essere considerata come uno Stato sponsor del terrorismo, ha fatto sapere l'ufficio stampa della stessa commissione.

L'elenco dei Paesi sostenitori del terrorismo comprende anche l'Iran, la Corea del Nord, la Siria e il Sudan. In precedenza nella lista si leggevano anche Stati come Cuba, Iraq, Libia e Yemen meridionale.

Inoltre la commissione ha approvato una risoluzione che toglie al presidente Donald Trump il diritto di iniziare il processo di ritiro degli Stati Uniti dalla Nato senza l'approvazione del Congresso.

"Oggi sono state accettate tutte le proposte messe ai voti, tranne una (il disegno di legge sulla difesa dall'aggressione del Cremlino del 2019)", ha riferito la commissione.

Il documento sulla Russia impone al segretario di Stato di esprimere un parere in merito alle commissioni del Congresso competenti in materia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Allo stesso tempo deve determinare se gruppi armati controllati dalla Russia si trovino nel Donbass e se, insieme alle forze delle autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk (Dnr) e Lugansk (Lnr), rientrino nella definizione di "organizzazioni terroristiche straniere".

Tuttavia in un'audizione della scorsa settimana il vice segretario di Stato americano David Hale aveva osservato che il Dipartimento di Stato non considera la Russia uno Stato sponsor del terrorismo.

Secondo il diplomatico, gli Stati Uniti devono riconoscere che la Russia stessa è vittima di attacchi terroristici.

Possibili azioni di risposta russe

Il vicepresidente della commissione Difesa del Parlamento russo Alexander Sherin ha dichiarato a Spuitnik che la Russia potrebbe prendere valutare un disegno di legge simile contro Washington.

Il deputato ha osservato che la Russia non ha motivo di occuparsi di foraggiare i gruppi terroristici, ma allo stesso tempo sugli Stati Uniti esistono interrogativi e dubbi in questo ambito.

"Qualsiasi gruppo terroristico nel mondo non può esistere senza un foraggiamento esterno, solo gli Stati Uniti possiedono queste risorse", ha rilevato il politico russo.