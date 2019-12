Camera dei Rappresentanti USA approva sanzioni contro gasdotto russo Nord Stream 2

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato a sostegno del bilancio della difesa per il 2020, all’interno del quale sono state inserite sanzioni contro il Nord Stream 2 e Turkish Stream.

In precedenza, il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti avevano concordato un budget di difesa di 738 miliardi di dollari per il 2020. Per il 2019 era pari a 716 miliardi.

Il nuovo bilancio per la difesa, tra le altre cose, prevede di nuovo fondi per "contrastare la Russia" in vari settori e per aiutare l'Ucraina. Il documento prevede anche di "proteggere la sicurezza energetica europea imponendo sanzioni ai gasdotti russi".

Ora il voto sul bilancio dovrebbe tenersi al Senato. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha già dichiarato di essere pronto a firmare immediatamente questo documento dopo l'approvazione del Congresso.

Il gasdotto Nord Stream 2

Il progetto Nord Stream 2 prevede la posa di due linee di gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla costa russa attraverso il Mar Baltico alla Germania. Il suo valore è di 9,5 miliardi di euro.

Alla fine di ottobre, la Danimarca ha rilasciato un permesso per la posa di un gasdotto sulla piattaforma continentale danese a sud-est di Bornholm nel Mar Baltico. In precedenza, il progetto era stato concordato con Germania, Svezia e Finlandia.

Il progetto è supportato dalla Germania e dall'Austria, interessate a forniture affidabili di gas, nonché dalla Norvegia, il cui governo detiene il 30 percento delle quote di Kvaerner, uno degli imprenditori edili.

Alla costruzione del gasdotto si oppongono Polonia, Lettonia, Lituania e l'Ucraina che non vuole perdere le entrate provenienti dal transito del gas russo. Gli Stati Uniti stanno inoltre ostacolando il Nord Stream 2, in quanto vorrebbero diventare un importante fornitore di gas naturale liquefatto in Europa. Secondo i critici, Nord Stream-2 è un progetto politico. Allo stesso tempo, le autorità russe hanno ripetutamente affermato che il progetto è esclusivamente commerciale e che ha come obiettivo l'incremento della sicurezza energetica dell'Europa.