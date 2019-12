Governo Macron procede con la riforma del sistema pensionistico nonostante le proteste

Una prevista revisione del sistema pensionistico francese, una delle promesse chiave della campagna elettorale di Emmanuel Macron, la scorsa settimana ha provocato i più grandi scioperi nel paese in oltre due decenni.

Sfidando la pressione dei sindacati, il governo francese sta procedendo con la sua riforma pensionistica ampiamente criticata.

Svelando i dettagli della riforma mercoledì, il primo ministro Edouard Philippe ha dichiarato che avrebbe unito i numerosi regimi pensionistici speciali in un sistema universale.

"L'implementazione del nuovo sistema universale significherà la fine di regimi specifici", ha detto Philippe, aggiungendo che sindacati e datori di lavoro avrebbero voce in capitolo su come verrà gestito questo sistema.

In base al nuovo piano pensionistico, quelli che hanno lavorato fino all'età della pensione avranno diritto a una pensione mensile di almeno 1000 euro.

Ha aggiunto che le modifiche saranno introdotte non appena la legge verrà adottata, nel 2020 o all'inizio del 2021.

Il sistema pensionistico attuale

La Francia ha un sistema pensionistico complicato, che è diviso in 42 "regimi speciali" tra settori privati ​​e pubblici. Macron prevede di unirli tutti in un unico sistema basato su punti indipendentemente dal settore economico. Le pensioni per i dipendenti del settore privato sono calcolate sulla base dei loro 25 migliori anni di stipendio; nei settori pubblici, le pensioni si basano sugli ultimi sei mesi di stipendio.

L'età pensionabile ufficiale in Francia è passata dai 60 ai 62 anni negli ultimi dieci anni, ma i dipendenti che non hanno lavorato per abbastanza tempo (43 anni) ricevono una pensione ridotta. Alcune categorie di lavoratori nel settore pubblico, ad esempio quelli del trasporto ferroviario e dell'industria energetica, vanno in pensione all'inizio dei loro 50 anni e hanno settimane lavorative più brevi.

Nel complesso, il sistema pensionistico francese è considerato uno dei più generosi al mondo, con i pensionati francesi che ricevono il 73,6 percento (stima OCSE, netto) di ciò che hanno guadagnato prima del pensionamento, rispetto a una media OCSE del 58,6 percento.

Questa generosità ha provocato una forte pressione sul bilancio del governo francese: il paese sta attualmente spendendo per le pensioni il 14 percento del proprio PIL, solo la Grecia e l'Italia spendono di più in Europa in termini di percentuale del PIL per le pensioni.

Il presidente Macron ha promesso di razionalizzare questo sistema, sostenendo che è troppo complicato e confuso per un lavoratore medio e che scoraggia la mobilità dei lavoratori (perché i lavoratori a volte non capiscono quali benefici potrebbero trarre se cambiassero lavoro).

I lavoratori francesi, in particolare quelli del settore pubblico, sono sempre più preoccupati del fatto che una riforma di questo sistema li spoglierebbe dei loro benefici pensionistici e li vedrebbe fronteggiare riduzioni significative dei pagamenti.

Queste preoccupazioni hanno portato a numerose proteste e scioperi a livello nazionale, a volte violente, che hanno colpito il paese dallo scorso giovedì. Secondo i sindacati francesi, circa 885.000 manifestanti hanno protestato martedì, rispetto ai 1,5 milioni che hanno dichiarato essere usciti il ​​5 dicembre. I sindacati hanno richiesto ulteriori giorni di manifestazioni giovedì, 12 dicembre e martedì 17 dicembre.