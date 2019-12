Albania e Macedonia del Nord nella UE, via alle trattative nella primavera 2020

“Abbiamo tenuto oggi la colazione di lavoro con i capi dei ministeri degli Esteri dell’Albania e della Macedonia del Nord. E’ stata una discussione molto positiva e sono sicuro che riusciremo a raddrizzare l’errore commesso quest’autunno (di non aprire le trattative sull'adesione all'Unione) la prossima primavera”, ha dichiarato Varhelyi.

Nel giugno del 2018 il Consiglio dell’Unione europea ha preso atto dei progressi conseguiti nell'ambito delle riforme da Albania e Macedonia del Nord stabilendo i criteri necessari ad avviare le trattative di adesione nel giugno del 2019.

Lo scorso 15 ottobre il Consiglio UE al livello di ministri degli Affari Esteri non è riuscito a mettersi d’accordo sull'apertura dei negoziati riguardo all'adesione dell’Albania e della Macedonia del Nord all'Unione Europea. Si sono pronunciati contro la Francia, i Paesi Bassi, e la Danimarca.

Di conseguenza la discussione sul tema è stata rinviata al 17 ottobre, al vertice del Consiglio europeo, tuttavia, anche in quel caso il consenso non è stato raggiunto. A questo punto la prossima possibilità di avviare i negoziati sull'adesione all'Unione dei due paesi balcanici si avrà ad aprile 2020, nel quadro di un’altra riunione del Consiglio UE.

L'Albania e la Macedonia del Nord sono già state riconosciute come candidati ufficiali per l'adesione all'Unione, il che non consentirà all'UE di rifiutarsi di accettarle, tuttavia, il processo di negoziazione stesso potrebbe essere dilatato per un lungo periodo se l'opposizione all'adesione tra i membri dell'UE sarà abbastanza forte.

Ad esempio, le consultazioni sull'adesione della Turchia all'UE sono iniziate ufficialmente nell'autunno del 2005, ma il Paese non ha alcuna possibilità di unirsi all'Unione Europea nel prossimo futuro.