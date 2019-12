Mes, Gualtieri accusa la Lega di campagna terroristica - Salvini: "raccontano balle spaziali"

"Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone". Così il ministro dell'Economia, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'Ora in più su Rai 2, va all'attacco della Lega, non risparmiando colpi neanche sulla recente polemica relativa alla Nutella e alle nocciole turche.

"Certo, se non ci si riesce a esprimersi con competenza e serietà sulla Nutella è evidente che la credibilità su ciò che si dice sul Mes sia piuttosto scarsa" ha rilanciato Gualtieri.

Sul rinvio della firma alle modifiche del Mes, ha aggiunto: "Il rinvio è un fatto, ci sono anche dei miglioramenti che vanno valutati, c'è un orizzonte più largo sul pacchetto. Auspico che ci sia una risoluzione positiva che guardi in avanti e che raccolga il sostegno delle forze responsabili, anche non della maggioranza. Certo, chi vuole l'incidente, chi spaventa le persone in modo molto cinico dicendo che ci tolgono i soldi dai conto correnti, dubito possa convergere".

La replica di Salvini

"A proposito di terrorismo della Lega contro il Mes ci tengo a citare Luca Ricolfi che sul 'Messaggero' scriveva che questo trattato è pericoloso. Non credo che lui sia un terrorista". Ha replicato il leader della Lega, Matteo Salvini, anche lui ospite nel salotto dell'Annunziata. "E' evidente che non voteremo la risoluzione di maggioranza sul Mes", aggiunge.

Al ministro dell'Economia Salvini ha risposto colpo su colpo, puntando il dito contro il Mef e il governo incapaci, a suo dire, di presentare una pacchetto di misure economiche effettive.

"Secondo Gualtieri del PD dal primo gennaio la maggior parte delle famiglie avrà diritto ad asili nido gratis. Una fesseria. O hanno trovato i soldi sotto ai funghi o è una balla spaziale, solo in Lombardia stanziamo 16 milioni all’anno per farlo. Ci rivediamo a gennaio e farò volentieri un confronto tivù dalla Annunziata con il ministro dell’Economia".