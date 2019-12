Camera approva il decreto fiscale, ecco tutte le novità

Bonus Tari per le famiglie disagiate, taglio della "tampon tax", 730 rinviato a settembre, nuove misure per gli appalti, stop multe ai commercianti senza Pos e novità su RC auto: ecco cosa cambia con il nuovo decreto fiscale.

Approvata alla Camera la fiducia sul decreto fiscale con 310 voti favorevoli, 199 contrari e nessun astenuto. Oggi l'Aula passerà al vaglio i punti dell'odg, mentre nel pomeriggio è previsto il voto finale. Poi il decreto passerà al Senato. La manovra dovrà essere approvata entro il 25 dicembre.

Rispetto alla stesura iniziale, il provvedimento è stato arricchito da una serie di interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie, come i Pir (Piani individuali di risparmi, per i piccoli imprenditori) e le agevolazioni per le famiglie, come la nuova RC auto. Il decreto prevede anche un prestito di 400 mln di euro ad Alitalia, per garantire la continuità aziendale. Ecco quali sono le novità inserite nel decreto.