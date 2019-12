Putin: Russia pronta a prolungamento Start-3 senza alcuna condizione

"C'è un altro aspetto dell'agenda sul disarmo: START-3. Sta per scadere. Tutte le nostre proposte sono sul tavolo per estendere questo accordo. Finora non abbiamo ricevuto alcuna reazione dai partner. A questo proposito voglio ribadire la posizione della Russia: la Russia è pronta immediatamente, appena possibile, proprio prima della fine di quest'anno, senza alcuna condizione preliminare, ad estendere il trattato START-3", ha detto Putin in una riunione sulle prospettive e sullo sviluppo della Marina militare russa.

Ha aggiunto di averlo annunciato pubblicamente e ufficialmente in modo da scongiurare interpretazioni ambigue ed erronee.

"Discuteremo oggi cosa potremmo opporre a tutte le mosse ostili e quali decisioni operative risulterebbero più accettabili e meno costose", ha osservato il presidente russo.

Start III

Start III (Trattato strategico di riduzione delle armi) è un trattato di disarmo nucleare bilaterale proposto tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa. Presuppone di ridurre drasticamente dagli arsenali dei due eserciti le armi nucleari presenti nei due Paesi e continuare gli sforzi di riduzione delle armi oggetto dei trattati Start I e Start II.

Putin: l’espansione della NATO è una minaccia alla sicurezza della Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l’avvicinamento della NATO ai confini della Federazione Russa costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale. Allo stesso tempo il capo di Stato russo ha ricordato come Mosca abbia più volte espresso la volontà di cooperare con la NATO, mostrandosi pronta "a contrastare congiuntamente le minacce reali, inclusi il terrorismo internazionale, i conflitti armati locali e il pericolo della proliferazione incontrollata di armi di distruzione di massa".