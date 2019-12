Gentiloni: “Cantare ‘Bella ciao’ alla festa dei socialisti europei un onore”

“Mi dicono che qualcuno si è scandalizzato perché a una festa dei socialisti europei abbiamo cantato Bella Ciao. Per me, un onore”.

Risponde così via Twitter l’ex presidente del Consiglio italiano e attuale Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni, a quanti lo hanno criticato da destra per aver cantato ‘Bella ciao’, un canto popolare legato alla seconda guerra mondiale e al periodo della Resistenza italiana contro il nazismo.

​Le critiche sono arrivate dall’onorevole Giorgia Meloni, che via Twitter ha postato anche il video dei Commissari europei mentre intonano il canto accompagnati da uno speaker non mostrato dalla telecamera.

“Commissari europei intonano ‘Bella Ciao’. Solo io reputo scandaloso – scrive Meloni – questo ridicolo teatrino da parte delle più alte istituzioni europee? Non hanno nulla di più importante di cui occuparsi?”

​Lo stesso video viene postato anche da Matteo Salvini, il quale sempre su Twitter scrive:

“Questi rappresentano 500 milioni di cittadini europei. Spettacolo indegno. Come se noi ci fossimo messi a cantare in Consiglio dei ministri. Resistenza in origine non era solo rossa".