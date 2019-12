Berlino dichiara "persone non gradite" 2 diplomatici russi, Mosca risponde

Il ministero degli Esteri della Germania ha dichiarato non graditi due impiegati dell'Ambasciata russa a Berlino.

In precedenza i media locali avevano riferito che il governo della cancelliera tedesca Angela Merkel avrebbe potuto imporre sanzioni diplomatiche o di altro tipo contro Mosca nel caso emergessero prove che lo Stato russo fosse coinvolto nell'assassinio avvenuto la scorsa estate nella capitale tedesca di un cittadino georgiano.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ripetutamente respinto l'esistenza di un legame tra l'omicidio nella capitale tedesca e lo Stato russo.

Il ministero degli Esteri russo ha commentato la decisione di Berlino sui due collaboratori dell'Ambasciata russa:

"consideriamo le dichiarazioni della parte tedesca sull'espulsione di due dipendenti dell'Ambasciata russa a Berlino come prive di fondamento e ostili. Un approccio politicizzato alle questioni investigative è inaccettabile. Saremo costretti ad implementare una serie di misure di risposta".

Lavrov: analizzeremo le accuse

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha commentato l'espulsione dei diplomatici russi dalla Germania.

Il capo della diplomazia di Mosca ha osservato che la Russia ha bisogno di un po' di tempo per mettere a punto le misure di risposta alla decisione maturata dalle autorità tedesche.

Secondo Lavrov, Mosca analizzerà a fondo tutte le accuse di Berlino.

Cosa è successo a Berlino

Verso la fine della scorsa estate un uomo non identificato ha ucciso con colpi di arma da fuoco un cittadino georgiano di 40 anni nel quartiere Moabit. Secondo il quotidiano berlinese Kurier, l'uomo è stato ferito mortalmente alla testa. Dopo alcuni giorni la polizia ha arrestato un cittadino russo 49enne. La Procura di Berlino ha fatto sapere che la persona arrestata è stata trovata l'arma del delitto.

Come riportato dall'edizione online del tabloid Der Spiegel, gli investigatori non escludono alcuna pista, ma considerano l'ipotesi di "un omicidio commissionato ed eseguito da professionisti" come la più probabile. È stato sottolineato che il soggetto che ha commissionato l'omicidio o fa parte del mondo criminale o dei servizi segreti di uno Stato straniero.

Il 30 agosto sempre Der Spiegel ha pubblicato materiale in cui si afferma che l'indagato potrebbe essere un agente dei servizi segreti russi. Gli autori dell'articolo sono giunti a questa conclusione sulla base del fatto che il nome dell'indagato, presentato nei documenti per l'ottenimento del visto, secondo la loro versione, non è disponibile nelle banche dati russe e il suo numero di passaporto indica il ministero degli Interni russo, che "ha già rilasciato documenti agli agenti dell'intelligence militare russa del Gru".

Steffen Seibert, portavoce del governo tedesco, ha affermato che le autorità "hanno preso in considerazione le informazioni circolare nei media".