Di Maio: ‘Riforma della prescrizione dal primo gennaio diventa legge, non si discute’

Luigi Di Maio sulla riforma della prescrizione è categorico, dal primo gennaio entrerà in vigore. E sul Pd riflette: 'non credo che vuol votare una legge con Salvini e Berlusconi'.

“La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo”. Lo dice Luigi Di Maio a proposito della riforma della prescrizione, durante l’intervista concessa al Gr1 radio Rai.

“Se il Pd poi vuol votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la prescrizione com’era ideata da Berlusconi, sarà un Nazareno 2.0, ma non credo avverrà”. Manda a dire il ministro degli Esteri Di Maio, al socio di Governo.

Un nuovo argomento su cui si spacca il governo giallorosso? Forse no, perché il Mes resta il nodo più complicato da sciogliere.

Di Maio, a proposito del Mes, precisa al Gr1 che non ha alcuna volontà di far cadere questo governo aprendo una crisi. Quello che il M5s chiede, afferma Di Maio, è di rinviare l’approvazione della modifica del regolamento, “per migliorare questo meccanismo”.

E aggiunge:

“La cosa incredibile è che noi assistiamo a una Lega che attacca su questo Fondo, quando tutto questo è partito dal governo Berlusconi-Lega: alla faccia dei sovranisti”.

Di Maio Parla del Mes a ‘Di Martedì’

Ieri sera, Luigi Di Maio era ospite della trasmissione televisiva ‘Di Martedì’ andata in onda su La7. L’intervista è tutta incentrata sul Mes, tra gli ospiti anche l’ex ministro dell’Economia Giovanni Tria che ha seguito in prima persona l’evoluzione delle trattative sul Mes all’epoca del governo gialloverde.