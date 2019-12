Putin: l’espansione della NATO è una minaccia alla sicurezza della Russia

"Prima di iniziare a lavorare, vorrei attirare l'attenzione sul fatto che proprio in questi giorni, 3-4 dicembre, si terrà un vertice della NATO a Londra in occasione del 70° anniversario della creazione di questa alleanza", ha detto Putin in una riunione sullo sviluppo della Marina russa.

Il presidente ha ricordato che l'Alleanza è stata creata per contrastare l'URSS.

"Ora, come sapete, non esiste Unione Sovietica, non esiste un Patto di Varsavia, cioè un patto militare creato in risposta alla formazione della NATO, ma la NATO non solo esiste, ma si sta anche allargando. Al momento della sua creazione, l'Alleanza includeva 12 Stati, ora sono già 29 e la spesa militare totale dei paesi dell'alleanza è superiore al 70% della spesa militare mondiale", ha affermato.

Putin ha osservato che gli stereotipi del pensiero degli anni passati non possono essere considerati un buono strumento per trovare e prendere decisioni efficaci.

"Oggi, dobbiamo partire dal fatto che l'espansione della NATO, lo sviluppo delle sue infrastrutture militari vicino ai confini russi è una delle potenziali minacce alla sicurezza del nostro paese", ha affermato il leader russo.

Putin ha indicato come la parte russa ha più volte espresso la volontà di cooperare con la NATO, mostrandosi pronta "a contrastare congiuntamente le minacce reali, inclusi il terrorismo internazionale, i conflitti armati locali e il pericolo della proliferazione incontrollata di armi di distruzione di massa".

"Abbiamo ripetutamente fatto passi verso l'Alleanza, abbiamo cercato di proporre un'agenda costruttiva, si sono tenuti numerosi eventi congiunti, ma dopo il 2008 la nostra cooperazione è stata gradualmente ridotta, poiché l'Alleanza ha agito in modo errato nei confronti della Russia, se non in maniera scortese, senza tener conto degli interessi della Federazione Russa, mi riferisco alla partnership da noi proposta", ha detto Putin, aggiungendo che si aspetta che prevalgano gli interessi di sicurezza comune e un futuro pacifico per il pianeta.

Il presidente ha anche affermato che la Russia presta e presterà molta attenzione al riequipaggiamento tecnologico delle forze armate.

In precedenza oggi il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha sottolineato la necessità di dialogare con la Russia, nonostante tutti i problemi esistenti nelle relazioni tra l'Alleanza Atlantica e la Federazione Russa.