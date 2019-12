Italia Viva, Renzi parla dalla convention di Pistoia: "Accanto alle sardine servono i salmoni"

Il leader di Italia Viva interviene oggi alla convention organizzata a Pistoia per parlare del programma del partito in vista delle elezioni regionali e presentare il piano Italia Shock.

"Accanto alle sardine servono anche i salmoni, quelli capaci di andare controcorrente, per raccontare la verità a questo Paese. Ecco, noi siamo i salmoni che vanno controcorrente rispetto all'ondata di populismo che avanza in tutto il paese; un populismo economico, culturale e giudiziario. La responsabilità non è dire solo no a Salvini", afferma Matteo Renzi di fronte alla sua platea.

Il piano Italia Shock consiste nello sblocco di 120 miliardi di euro nei tre anni successivi, soldi che dovranno essere indirizzati allo sblocco dei cantieri:

"Abbiamo questo governo da sostenere e continueremo a fare proposte concrete e puntuali. Le polemiche non ci interessano. La prima proposta è il piano 'Italia Shock', con 120 miliardi di euro bloccati nei cassetti della pubblica amministrazione. Se i soldi ci sono e li tieni fermi per tua incapacità mentre il Paese è bloccato, questo è un disastro. Altro che reddito di cittadinanza, facciamo lavorare le persone, apriamo i cantieri. (Italia Viva, ndr) chiede al governo di far sbloccare cantieri per 120 miliardi di euro in tre anni. Noi su questo ci faremo sentire" spiega Renzi.

Per quanto riguarda invece le regionali, il leader Renzi, riferendosi alla regione Toscana, dichiara l'intenzione di effettuare una campagna elettorale a tappeto:

"Da gennaio Italia Viva avrà un camper che girerà la Toscana, casa per casa, comune per comune, a spiegare che Iv non si arrende di fronte alla paura. In Toscana saremo a doppia cifra, saremo decisivi per la vittoria alle elezioni regionali e in Toscana ci divertiremo 'un monte' da qui ai prossimi sei mesi. Ci attendono sei mesi di campagna elettorale a tappeto" ha spiegato Renzi.