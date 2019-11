Mes, Conte risponde a minaccia di Salvini: "Lo querelerò per calunnia"

La polemica intorno al Mes si infiamma: dopo le dichiarazioni di Salvini che definisce il meccanismo come un attentato agli italiani e si rivolge a Mattarella, Conte da Accra risponde alla minaccia invitando il leader della Lega ad andare a fare esposto in Procura.

Con l'avvicinarsi del riferimento di Conte alla Camera riguardo il Mes, Meccanismo europeo di sostenibilità, che avverrà il prossimo lunedì 2 dicembre, si infiammano le polemiche riguardo la legittimità del cosiddetto fondo Salva-Stati. Dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini che, in una conferenza stampa alla Camera, lo ha accusato di "attentato ai danni degli italiani", Conte dal Ghana dove si trova per l'inaugurazione di una scuola professionale, risponde al leader della Lega affermando la propria intenzione di querelarlo per calunnia:

"Chi oggi si sbraccia a fare dichiarazioni altisonanti e a minacciare, Salvini, se è un uomo d’onore, gli dico questo, vada adesso in procura a fare l’esposto. Io vorrei chiarire agli italiani che io non ho l’immunità perché non sono parlamentare. Io sono presidente del consiglio quindi non ho l’immunità. Lui ce l’ha, ne ha già approfittato per il caso Diciotti, adesso veda questa volta, perché io poi lo querelerò per calunnia. Veda questa volta di non approfittarne più", le parole di Conte dal punto stampa di Accra, in Ghana.

Le dichiarazioni di Salvini e la reazione di Zingaretti

"I nostri avvocati stanno studiando l’ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte, per evitare la firma su un trattato che sarebbe mortale per l’economia italiana. Siamo di fronte a una totale mancanza di trasparenza è il tradimento dell’Unione europea, roba da Unione Sovietica", dichiara Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Camera, a rappresentanza dell'opposizione.

Nel frattempo, alle affermazioni del leader leghista risponde, insieme a Conte, anche Nicola Zingaretti che scrive su un tweet come in realtà Salvini avesse saputo del fondo Salva-Stati e che avesse addirittura approvato la riforma.